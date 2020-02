Mandragora: "Tutti vogliamo una classifica migliore, lavorando i risultati arriveranno"

Mandragora ha parlato ai microfoni di Udinese TV nel post partita: "Speravo di festeggiare una vittoria, ma non ci siamo riusciti, abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra molto in forma. Dobbiamo continuare a lavorare, a fare quello che ci dice il mister, prima o poi i risultati arriveranno. A nessuno bastano i punti che stiamo raccogliendo, ma sono convinto che i punti arriveranno. Il momento dell'avversario dà valore al pareggio, ma gli episodi per vincerla li abbiamo avuti, così come potevamo perderla. Gli episodi non ci sono andati nè a favore nè a sfavore, prendiamo il punto e pensiamo alla prossima".