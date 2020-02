Non c'è tempo per riposare, sabato si gioca e quindi oggi già in campo per preparare la trasferta a Bologna. Per chi ha preso parte alla partita di ieri contro l'Hellas seduta defaticante, per gli altri invece lavoro a pieno regime diviso tra parte atletica, esercizi di tiro e partitella. Domani bianconeri di nuovo al lavoro al Brusceschi.