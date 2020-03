La UEFA sull'Europeo: "Nessuna federazione ha mai chiesto il rinvio"

L'Europeo 2020 si giocherà? "Nessuna delle 55 federazioni europee ha mai chiesto il rinvio", rivela un’autorevole fonte Uefa alla Gazzetta dello Sport. Come scrive la rosea ad oggi non è stato affrontato un piano-B: è troppo presto per ipotizzare scenari, dipenderà tutto dalla curva di contagio nei paesi europei. A Nyon sono aperti a tutte le soluzioni ipotetiche: rinvio breve, spostamento a fine anno oppure al 2021, ma oggi è un esercizio accademico. Oggi l’Euro è confermato. Ad aprile, se la situazione fosse drammatica, tutto cambierebbe drasticamente