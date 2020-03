La Lega Serie A conferma: "Partite in chiaro? Non è possibile"

La Lega di Serie A ribadisce, in una nota, la posizione anticipata ieri: "La trasmissione in chiaro delle partite di Serie A non è possibile". "Continuano a non sussistere, infatti - è detto nella nota - per i motivi già elencati, le condizioni legali per trasmettere in chiaro le partite del campionato di Serie A". La Lega di A spiega di avere ricevuto oggi "una lettera da parte del signor ministro Spadafora con richiesta di valutare, alla luce di nuovi approfondimenti, la possibilità di concedere la libera fruizione televisiva delle gare di Serie A nei giorni 8 e 9 marzo".