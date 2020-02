La Delser perde con onore in casa del Crema

Una partita combattuta contro una squadra blasonata. Udine non si è arresa ai facili pronostici contro il Basket Team Crema che, con la vittoria nel posticipo di A2 per 62-55, conferma il secondo posto nel Girone Nord. Anche alcune delle dirette contendenti della Delser, Albino e S. Martino di Lupari non portano a casa i due punti, mantenendo le friulane al nono posto in classifica.

Per i primi tre minuti di gioco il punteggio rimane inviolato, poi il match prende il via con un testa a testa tra le due squadre che porta il punteggio sul 15-14 a un minuto dal termine del primo quarto. A cavallo della seconda frazione, Crema impone un parziale di 7-0, ma Udine continua a crederci e nei minuti successivi si mantiene in scia. Il punteggio all'intervallo è di 31-23. Le avversarie al rientro in campo danno un altro strappo di 7-0, toccando il massimo vantaggio di +15 sul 38-23, con Melchiori e Caccialanza mattatrici (18 e 14 punti rispettivi delle due a fine gara). La LBS si riporta poi sotto il +10 e nel quarto finale segna un parziale di 17-20 a proprio favore. Alla fine Crema vince con sette punti di vantaggio.

In sponda Delser da segnalare i 14 punti di Elena Vella, i 12 punti del capitano Debora Vicenzotti e la doppia doppia di Liga Vente(11 punti e 11 rimbalzi). Poche le triple segnate, solo 3 sulle 18 tentate, statistica molto diversa da quella delle avversarie che hanno chiuso con il 35% (10/28).