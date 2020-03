Il “regalo” atletico dell’Udinese. Cyclette a domicilio ai giocatori

L'Udinese è da sempre all’avanguardia per le strutture di tecnologia avanzata presenti all’interno della Dacia Arena dove nulla è lasciato al caso Non solo: la società ha stabilito, d’intesa con lo staff tecnico dell’allenatore Luca Gotti, che due pasti giornalieri, la colazione e il pranzo vengano consumati dai tesserati all’interno dell’impianto in cui ci si allena. Per questo motivo, in questo momento particolarmente difficile, di riposo forzato, la società bianconera ha deciso di dotare tutti quei calciatori che ne erano sprovvisti di cyclette, pesi, tappetini e attrezzature utili e comode da piazzare all’interno della propria abitazione per riuscire, in qualche modo, ad allenarsi e a tenere una condizione accettabile.