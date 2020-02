Il Milan fa il tifo per Giampaolo all'Udinese

Marco Giampaolo è uno dei nomi che circolano per la panchina dell'Udinese nella prossima stagione. Qualora infatti Gotti ribadisse il fatto di non voler continuare ad allenare in prima persona, tornando in questo modo dietro le quinte, il nome dell'ex tecnico di Sampdoria e Milan potrebbe essere una delle prime scelte. Giampaolo, d'altronde, da tempo piace a Gino Pozzo per la sua idea di calcio. Il ritorno in panchina dell'allenatore abruzzese per il Milan sarebbe certamente una buona notizia, visto che i rossoneri andrebbero a risparmiare circa due milioni di euro netti.