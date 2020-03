Il ct della Macedonia: "Nestorovski e gli altri italiani in quarantena? Che senso ha giocare la semifinale col Kosovo oltre che senza i tifosi anche senza i giocatori"

Igor Angelovski, commissario tecnico della nazionale macedone, ha parlato della presenza dei cosiddetti italiani per la prossima sfida che vedrà a Macedonia impegnato contro il Kosovo: "In Macedonia il 26 marzo si disputerà questa partita per noi storica, la semifinale di Nations League contro il Kosovo in cui ci giochiamo per la prima volta la qualificazione agli Europei. C’è un'ordinanza da parte del governo che obbliga a 14 giorni di quarantena chi arriva dall’Italia, e vale anche per i calciatori. La Nazionale, ovviamente, non può imporre ad Elmas, Pandev e Nestorovski di restare in isolamento per 14 giorni per giocare la partita. Di conseguenza non potrebbero giocarla. Che senso ha giocare la semifinale col Kosovo oltre che senza i tifosi anche senza i giocatori".