Il Coronavirus si avvicina al calcio: il presidente del Novara Rullo è positivo

Dopo i calciatori della Pianese, un altro caso Coronavirusnel Girone A della Serie C. Si tratta del patron del Novara, Maurizio Rullo, risultato positivo al COVID-19. A comunicarlo la stessa società piemontese: “Il Novara calcio comunica che il patron Maurizio Rullo, dopo ricovero ospedaliero presso un ospedale lombardo, ha ricevuto conferma in data odierna di positività a COVID-19. La positività a tale forma virale è da ricondursi a un viaggio di lavoro in Germania. Una volta accertata la positività del patron la società, con il supporto dello staff medico, ha posto in essere tutte le misure informative e di verifica richiesta dagli organi competenti in materia di salute e sicurezza pubblica nonché Lega Nazionale Calcio Professionistico. Nello specifico è stata data idonea e dettagliata informativa al SISP dell’ALS di Novara. A fronte dell’informativa fornita il predetto Ente conferma la possibilità di procedere con la regolare attività sportiva e non riscontra necessità di ulteriori interventi. Di conseguenza non esistono motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività per gli organi sportivi interessati. Sarà cura della società e dello staff medico monitorare la situazione in stretto contatto con gli organi competenti”.