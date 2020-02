Giovanili, vittorie per l'Under 16 e l'Under 15 nel derby contro il Pordenone

Due derby e due vittorie per le formazioni bianconere Under 16 e Under 15, impostesi sul Pordenone rispettivamente per 1-0 e 3-0.



La compagine di mister Rossi, che recrimina nel primo tempo per un rigore non concesso, nella ripresa alza il baricentro e si rende pericolosa con un contropiede di Gotter (conclusione respinta da Giordano) e una punizione di Iljazi deviata sulla traversa da Baldassar. Il gol partita avviene all'ultimo minuto di recupero sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dove Manitta risolve la mischia in area e insacca alla sinistra del portiere neroverde. I bianconeri colgono così il secondo successo consecutivo dopo quello di due settimane fa a Cagliari e agganciano proprio i ramarri in classifica, all'undicesimo posto con 17 punti.



La squadra di Zompicchiatti ritorna invece al successo dopo 3 sconfitte e un pari e sale a 27 punti in classifica riprendendo la rincorsa verso la zona play-off. La gara si risolve nel primo tempo con la rete di Medeot al 9' e la doppietta di Pafundi al 23' e al 35'.