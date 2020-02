Gazzetta dello Sport: "Barak, a Lecce è proprio un'altra vita"

Nuova vita per Barak a Lecce? Sì, il ceco vince e convince. Così commenta la Gazzetta dello Sport: "Un bel bagno al mare di Punta Prosciutto, con il primo, tiepido sole di febbraio. Antonin Barak ha scoperto davvero il paradiso, in tutti i sensi, non solo a livello calcistico. Con il trasferimento dall’Udinese al Lecce nel mercato di gennaio, il centrocampista ceco è rinato, disputando da titolare le tre partite, senza essere sostituito, contro Torino (all’esordio con gol spettacolare), Napoli e Spal, per il tris di vittorie consecutive del Lecce".