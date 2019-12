Domani la ripresa degli allenamenti

Domani, domenica 29 dicembre, a partire dalle ore 18, al Centro Sportivo "Dino Bruseschi" l'Udinese tornerà al lavoro in vista della trasferta di Lecce in programma lunedì 6 gennaio alle ore 18:00 allo Stadio Via Del Mare e valida per la 18^ giornata della Serie A TIM.

Agli ordini di mister Luca Gotti, i calciatori bianconeri inizieranno a studiare la prossima avversaria, il Lecce di Fabio Liverani, attualmente al 16° posto della classifica con 15 punti (insieme alla Sampdoria) e reduce dalla sconfitta interna contro il Bologna per 3-2.