Delneri: "Totti mai ingombrante, ho tenuto con lui un bel rapporto"

Ai nostri microfoni mister Delneri ha commentato anche il suo passato alla Roma, dove allenò una figura importante come Totti: "Totti non è mai ingormbrante, sicuramente è una figura di grande rilievo. Era una Roma importante, c'erano tanti giovani, Cerci, De Martino, Corvia... una squadra in costruzione, comunque quando andai via ero sesto in classifica, non ultimo. È un ambiente particolare, probabilmente non quello giusto per darmi la forza di far nascere qualcosa. Però è stata un'esperienza importante, ho conosciuto persone come appunto Francesco o anche De Rossi, ho fatto parte del loro percorso e gli sono rimasto. Un allenatore si distingue anche per i suoi comportamenti, è importante dare una traccia".