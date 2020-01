De Paul: “Tre gol e 9 punti, buon momento. Mercato? Io sono qua e sto rispondendo sul campo”

Terzo gol in tre partite per Rodrigo De Paul e terza vittoria consecutiva. Da quando l'argentino si è ritrovato, l'Udinese ha cambiato completamente faccia: "Sono contento di questi gol che sicuramente servono alla squadra perché ci hanno portato 9 punti in tre partite - ha esordito a Udinese Tv -. Sono contento se il gol arriva ma non è una di quelle cose che non mi fanno dormire la notte. Con le vittorie si lavora sempre meglio e come hanno già detto i miei compagni stiamo diventando squadra e questo significa che anche se dobbiamo soffrire, lo facciamo da squadra. Abbiamo 24 punti e siamo in buona posizione ma il campionato è strano e può sempre succedere qualsiasi cosa, nelle prossime partite daremo tutto e potremo iniziare a guardare in avanti senza però mai dimenticare il nostro obiettivo principale che è la salvezza. Mercato? Alcune volte uno non sa come rispondere a certe voci perché non si può fare contenti tutti e le voci corrono, i giornali scrivono e io non posso farci niente. Io sono qua e sto rispondendo sul campo, mi alleno tutti i giorni per fare del mio meglio e migliorare la squadra, poi spero che questo impegno si noti anche all'esterno".