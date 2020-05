Da lunedì via libera all'apertura di palestre, centri sportivi e piscine: l'annuncio di Fedriga

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha consentito da lunedì la ripresa dell'attività anche per palestre e piscine. Ad annuciarlo è stato oggi lui stesso in conferenza stampa: "Con il rispetto delle prescrizioni si ossono aprire al pubblico anche palestre, piscine e centri natatori e sportiv. Saranno previste delle misure specifiche: ad esempio, nelle palestre non ci sarà l’obbligo di mascherina durante le attività fisiche intense, ma un obbligo di distanziamento maggiore".