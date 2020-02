Corriere Fiorentino su Udinese-Fiorentina: "Una partita nel silenzio"

Udinese e Fiorentina, quest'oggi, si sfideranno a porte chiuse nel primo anticipo di Serie A. Il Corriere Fiorentino, nel taglio alto della prima pagina odierna, titola così: "Nel silenzio. Viola oggi in campo al Friuli di Udine, ma a porte chiuse". Il quotidiano si ripete anche all'interno, nella sezione sportiva: "Una partita nel silenzio. In campo alle 18 Viola al Friuli a porte chiuse: respinta la richiesta di rinvio della Regione. Iachini: 'Giocare senza tifosi è il non calcio. Sembra un allenamento, ma non lo sarà'".