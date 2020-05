Collovati: "Ovvio che le squadre in lotta per non retrocedere non hanno interesse a ripartire"

Fulvio Collovati, ex difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:

"Ripartenza campionato? Vivo in Lombardia, rispetto alle altre regioni abbiamo una situazione complicata. Da cittadino dico che sarebbe meglio rinviare il campionato, anche perché nessuno può garantire la massima sicurezza. Da sportivo mi auguro che il campionato ricominci per motivi sportivi, economici e sociali. Quindi dico, ricominciamo ma nella massima sicurezza, anche se credo non ci sarà mai. In questo momento ci sono sette-otto squadre in lotta per non retrocedere che non hanno interesse a ripartire, parliamoci chiaro. Prima di delegittimare tutto il mondo del calcio andiamoci piano, comunque."