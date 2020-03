Collavino sui rimborsi: “Saranno operativi nei prossimi giorni. Dobbiamo restare uniti”

Gli abbonati dell'Udinesepotranno chiedere il rimborso del rateo delle gare cui non potranno assistere allo stadio in quanto le partite saranno disputate a porte chiuse. Lo rende noto la società sportiva precisando che le modalità operative saranno comunicate nei prossimi giorni. "In questo momento l'obiettivo è stare uniti - ha detto il dg dell'Udinese Franco Collavino - essere positivi, fare le cose nel modo migliore possibile e nel pieno rispetto delle regole". I "rimborsi per gli abbonati saranno operativi nei prossimi giorni, mentre, quelli per i possessori dei biglietti per Udinese - Fiorentina, già da lunedì prossimo"