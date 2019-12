Burrai: "Volevo tirare, fortunatamente Zammarini me l'ha passata. Continuiamo a volare basso"

Salvatore Burrai, autore dello spettacolare gol dell' 1-0, ha parlato in conferenza stampa: "Sono partito con l'idea di calciare, c'è stata anche una leggera deviazione che ha aiutato, ma ho chiamato subito la palla a Zammarini per farmela dare all'indietro e per fortuna me l'ha passata. Vittoria? Sicuramente sono punti importanti, ma dobbiamo restare umili, bisogna fare i complimenti a Di Gregorio per la parata quasi a freddo, una squadra lì si sarebbe potuta impaurire, invece siamo stati bravi a giocare come sappiamo senza intimorirci. Miglior momento della carriera? Sento la fiducia della società e dei compagni, quindi mi sento bene e si vede, sono tornato in B dopo tanto tempo, ma a 32 anni mi sto togliendo le mie soddisfazioni. Serie A? Ci sperano tutti, ma noi dobbiamo pensare solo al nostro cammino, siamo una neopromossa, voliamo bassi".