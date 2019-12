Bianconeri nuovamente al lavoro: quest'oggi doppia seduta

L’Udinese e’ tornata ad allenarsi dopo alcuni giorni di riposo per le festività natalizie e preparare al meglio la trasferta del 6 gennaio in casa del Lecce.

Non hanno preso parte alla seduta di allenamento di ieri pomeriggio Musso, Wallace e De Paul, ancora in permesso e si aggregheranno alla squadra nella giornata di domani. Assente naturalmente Samir ancora in convalescenza. Complice una temperatura rigida di zero gradi, al “Dino Bruseschi” i ragazzi hanno svolto un lavoro muscolare con ripetute di corsa, allunghi e variazioni di ritmo. Poi lavoro con la palla e partitella a tema su campo ridotto con massimo due tocchi.



Il programma

Oggi 30 dicembre e giovedi 2 gennaio la squadra sosterrà una doppia seduta di allenamento, mentre martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio la squadra si allenerà solo la mattina.