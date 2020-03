Allarme Coronavirus, oggi il Governo firmerà il nuovo decreto: le ricadute sul calcio

Oggi, mercoledì 4 marzo, il Governo firmerà un nuovo decreto con le misure di contenimento sanitario richieste dal comitato scientifico. Tra queste il divieto per i prossimi trenta giorni di eventi, comprese manifestazioni sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Per la Serie A, così come per tutti i campionati, le ipotesi sono due: giocare a porte chiuse oppure fermarsi per un mese, come ha ribadito il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri.