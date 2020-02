Tuttosport - Brescia, il dubbio resta Balotelli

Balotelli sì o Balotelli no? Diego Lopez sfoglia la margherita. Il nuovo allenatore del Brescia è pronto a debuttare domenica nel match del Rigamonti contro l'Udinese e si interroga sullo schierare SuperMario che rientra dopo due turni di squalifica. Per quanto visto finora negli allenamenti a Torbole Casaglia non ci sarebbe da stupirsi se Mario Balotelli partisse in panchina, ma siamo così convinti che una squadra ultima in classifica possa rinunciare così a cuor leggero a un giocatore del calibro dell'ex Marsiglia? Il numero 45 biancazzurro non gioca una partita intera dal 12 gennaio quando il Brescia perse 5-1 a Genova contro la Sampdoria ma è pur sempre il capocannoniere di squadra con cinque gol realizzati. Diego Lopez deve anche decidere con che modulo schierare i suoi giocatori. Negli allenamenti di mercoledì e giovedì, il tecnico uruguaiano aveva insistito sul 4-3-1-2, che era poi lo stesso modulo utilizzato da Eugenio Corini ma ieri ha provato anche un 4-3-3 e un 4-4-2. Dal campo arriva anche una buona notizia: Cistana, reduce da due giorni passati in palestra per un guaio alla caviglia, ieri si è allenato regolarmente ed è quindi recuperato per giocare al centro della difesa insieme con-+ Chancellor.