QUI INTER - Candreva: "Ora siamo in semifinale in coppa, da domani si pensa a Udine"

Protagonista di una buona prestazione e del gol del vantaggio dell'Inter, Antonio Candreva si è presentato in mixed zone per commentare la vittoria sulla Fiorentina:

Primo grande traguardo, una semifinale che mancava dal 2016.

"Ci tevenamo a fare bene e a passare il turno, siamo contenti ma da domani penseremo già al campionato".

Una vittoria per lasciarsi alle spalle le ultime difficoltà.

"Spiace, eravamo sempre in vantaggio ma abbiamo lasciato punti per strada. Ora siamo in semifinale in coppa, da domani si pensa a Udine".