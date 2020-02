Inter, Conte: "L'Udinese ci aveva creato già problemi a San Siro. Vittoria meritata"

Dopo il successo conquistato in casa dell'Udinese, il tecnico dell'Inter Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "L'Udinese è una squadra fisica, ci aveva creato problemi già a San Siro ma la vittoria è meritata perché abbiamo avuto tante occasioni, dovevamo essere più bravi a gestire la gara negli ultimi minuti, non abbiamo tenuto bene la palla e l'Udinese lontana dalla porta. Per il resto è stata una gara giocata a ritmi intensi, i ragazzi nuovi si stanno integrando, sono partiti titolare un ragazzo di 20 anni e uno di 17, non c'era Handanovic, Padelli ha risposto in modo positivo, dobbiamo migliorare per essere ancora più bravi. Sanchez? Deve lavorare punto e basta, faccio delle scelte tecniche in base a ciò che vedo in allenamento, Alexis deve ritrovare ritmo e un po' tutto. E' stato fuori tre mesi, nello spezzone che ha fatto ci ha dato una mano, poteva fare gol. Questa è la strada, tutti uniti, tutti pronti a giocare, chi merita gioca. Campionato equilibrato? Interessa zero quello che fanno le altre, dobbiamo pensare a migliorare quotidianamente e di gara in gara, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma da soli 6 mesi siamo insieme e non posso che essere soddisfatto dei ragazzi ma pensiamo a noi, dobbiamo fare corsa su noi stessi cercando di migliorare rispetto all'anno scorso".