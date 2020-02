Brescia, Lopez in conferenza stampa: "Sarà una partita complicata per entrambe le squadre, i risultati non rispecchiano il valore dell'Udinese"

Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Udinese. Queste le sue parole:

"Domani troveremo una squadra ben messa fisicamente e che lotta su tutti i palloni. Ha velocità davanti, a centrocampo ha forza fisica e qualità. I risultati non rispecchiano il loro valore, ma sarà una partita complessa per entrambi. Daremo il massimo, troveremo una squadra forte. Ma dobbiamo pensare a noi".

"L'attenzione in serie A va messa in campo dal 1' fino al termine della partita. È una delle cose in cui dobbiamo migliorare. Per la trequarti dobbiamo vedere, dobbiamo pensare a noi e alla porta davanti, dobbiamo giocare a calcio. L'idea è quella".

"La squadra ha un'identità precisa e uno schema preciso. Secondo me si può cambiare qualcosa, ma bisogna vedere anche le caratteristiche. È normale che dopo 3-4 giorni è esagerato stravolgere tutto, cambiare sistema è troppo. Vengo qui a dare la mia idea, ma non vengo qui ad insegnare calcio. Bisogna avere coraggio perché la voglia c'è. Sono ragazzi che mi hanno dato tanto in questi giorni, io credo in loro. Bisogna fare tanto sul campo e poco fuori, non a parole".