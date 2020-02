Bologna, De Leo in conferenza stampa: "Ci vorranno tanto carattere e tanto cuore, le assenze non devono essere un alibi"

Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic, ha presentato questa mattina in conferenza stampa la gara di domani contro l'Udinese. Ecco le sue parole:

"Sappiamo che l'Udinese verrà a giocare la gara con la solita determinazione e la solita aggressività, con la bravura nel giocare in ripartenza. Mihajlovic stesso ha sottolineato che ci vorrà tanto carattere e tanto cuore. Non abbiamo mai utilizzato un alibi e non lo faremo oggi, anzi dev'essere un'opportunità per far vedere quanto questa squadra sia fedele ai principi. Ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più, abbiamo le idee chiare, chi va in campo saprà cosa fare".

"Come sempre non darò la formazione, anche oggi. Potremmo utilizzare anche Corbo o Juwara dal primo minuto. Inoltre potremmo responsabilizzare qualche ragazzo della Primavera. Non abbiamo preoccupazioni da quel punto di vista"

"Lavorare in un certo modo ci ha fatto ottenere dei risultati, quindi secondo me dobbiamo mantenere con coerenza il nostro modo di giocare. Poi sappiamo che la gestione delle risorse fisiche conta ma credo che siamo sempre molto lucidi e vigili".