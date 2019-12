Ascoli, Zanetti: "Deluso dalla mancanza di cattiveria dei miei, dobbiamo invertire il trend in trasferta"

Paolo Zanetti, mister dell'Ascoli, è amareggiato dopo la sconfitta dei suoi, contro un Pordenone che ha meritato la vittoria: "Sì il Pordenone ha meritato la vittoria, ha vinto chi ha saputo metterla in rete. A tratti sono stati più bravi loro, a tratti noi, ma il Pordenone è stato più cinico. Mi sarei aspettato un po' di cinismo in più da parte dei miei e sicuramente non posso essere contento di questo, a livello agonistico credo sia stata una partita importante, dove loro però hanno messo qualcosa in più. Ninkovic? Ha protestato al momento della sostituzione per il fallo precedente, il guardalinee ha chiamato l'arbitro perchè ha esagerato e ha tirato fuori il secondo cartellino. Futuro? Giochiamo già giovedì, non c'è tempo per piangerci addosso, eravamo venuti qua per prenderci il terzo posto e non ci siamo riusciti, dispiace per i tifosi, ma abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di come dovremmo giocare, fuori abbiamo un cammino deficitario, in casa è andata meglio, dobbiamo metterci alle spalle quanto successo e pensare subito a Santo Stefano. Tesser? Ci siamo salutati e abbiamo parlato di calcio come fanno due appassionato, abbiamo lavorato bene insieme e ricordo con piacere i trascorsi con lui".