Ascoli, Cavion: "Ho salutato Tesser con affetto, peccato che il mio gol non sia servito"

Cavion, che ha chiuso il risultato siglando il gol dell' Ascoli, ha parlato in conferenza stampa: "Speravamo di riuscire a ottenere almeno un punto, non ci siamo riusciti e ci dispiace per il risultato, ho sperato sul mio gol di riuscire a riportare in equilibrio la situazione, ma non c'era più tempo. Non ne usciamo ridimensionati, ma sicuramente dobbiamo lavorare per invertire il trend negativo in trasferta, per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo farlo. Tesser? L'ho salutato naturalmente con affetto, mi ha lanciato lui in Serie B e di questo gliene sarò sempre grato".