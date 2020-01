Ve lo ricordate Ighalo? Dalla Cina potrebbe trasferirsi allo United

Prosegue la caccia del Manchester United all’acquisto di un nuovo attaccante, anche se le novità di queste ore non sono state positive. I Red Devils, infatti, continuano a seguire da vicino Cavani, ma l’affare resta difficile soprattutto su un piano economico. Ecco perché lo United starebbe pensando ad un ex Udinese Odion Ighalo, già in Premier con il Watford e oggi in Cina, allo Shanghai Shenhua: il giocatore ha avuto un trascorso molto positivo in Premier League e l’idea del Manchester United sarebbe quella di riportarlo in Inghilterra e lanciarlo come proprio titolare.