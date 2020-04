Sosa: "Marino figura importante per me, nel '98 mi portò in Italia come erede di Bierhoff"

Roberto Sosa, ex attaccante dell'Udinese, ha ripercorso la sua carriera in un'intervista al Corriere dello Sport, parlando anche del suo arrivo in Friuli nel 1998:

"Nel '98 mi ci portò Pierpaolo Marino che era venuto a seguire Guglielminpietro in un Gymnasia-Boca finito 0-1 con gol di Martin Palermo. E così fui l'erede di Bierhoff, fresco capocannoniere... Marino poi mi ha portato a Napoli, primo acquisto per la rinascita del club dopo il fallimento. Ho visto crescere Ernesto e Gianmarco, i suoi figli, e con il primo in veste di manager sono anche andato a Sorrento, quando ho iniziato a fare l'allenatore".