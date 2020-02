Fabio Rossitto, doppio ex di Fiorentina e Udinese, ha parlato del momento delle due squadre in vista della sfida di sabato alla Friuli: "La sensazione di giocare a porte chiuse? E’ molto triste. Sarà una partita aperta, l’Udinese deve far punti ma anche la Fiorentina non può permettersi passi falsi”.