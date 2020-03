L'ex bianconero Ighalo: "Se sarò riscattato dallo United? Ora come ora non ci penso nemmeno"

Arrivato in prestito dallo Shanghai Shenhua nell'ultima finestra di mercato, l'attaccante dei Red Devils ed ex Udinese Odion Ighalo ha parlato del suo futuro: "Se sarò riscattato dal Manchester United? Parlare di queste cose ora sarebbe egoistico e poco sensibile, non ci penso nemmeno. Ci attende una sfida globale e non calcistica. Non possiamo mettere lo sport davanti alla salute. Ciò che conta ora come ora è restare al sicuro e pregare affinché coloro che combattono il virus si riprendano completamente. Dobbiamo condividere tutti insieme l'amore per questo mondo".