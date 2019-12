L'Esteghlal rivuole Stramaccioni, fallito il tentativo della banca iraniana, può intervenire una banca italiana

Andrea Stramaccioni e il ritorno all’Esteghlal, fumata grigia. Come riportato da tuttomercatoweb, il tentativo dell’ambasciata iraniana di regolarizzare i pagamenti non è andato a buon finenon essendoci stato semaforo verde delle autorità nonostante il nuovo contratto fino a giugno già pronto. Gli iraniani però non perdono le speranze, così come lo stesso Stramaccioni che visto il grande affetto della gente sarebbe favorevole al ritorno alle giuste condizioni. Intanto la squadra continua ad allenarsi con i programmi del tecnico italiano e ha rifiutato l’allenatore ad interim. Durante la sosta potrebbe esserci l’intervento di una banca italiana che sarebbe stata autorizzata a regolarizzare il flusso dei pagamenti e che quindi appienerebbe la situazione. Le telenovela continua.