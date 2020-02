Ighalo fa il suo esordio con la maglia dell'United

Ha fatto il suo esordio con la maglia del Manchester United, l'ex Udinese e Cesena Ighalo, arrivato in prestito dallo Shanghai Shenhua nell'ultimo giorno di mercato di gennaio. Solo una manciata di secondi in realtà, visto che nel 2-0 inflitto a Stamford Bridge contro il Chelsea, l'attaccante è entrato solo nel recupero finale. Una grande soddisfazione comunque, per il giocatore, che ha dichiarato di aver sempre sognato di vestire questa maglia e che, negli ultimi giorni, era stato messo ai margini della rosa per paura del contagio da coronavirus. Il tecnico Solskjaer, nella giornata di ieri, ha aperto a una sua permanenza anche dopo il termine della stagione, parlando apertamente del riscatto dal club cinese.