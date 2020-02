Ag.Ighalo: "Chiamata del Manchester United uno shock, è successo tutto in fretta"

Il colpo last second del mercato di Premier League è stato l'acquisto da parte del Manchester United di Odion Ighalo, attaccante proveniente dallo Shanghai Shenhua. Il suo agente Atta Aneke ha così parlato dell'operazione a sorpresa: "Penso che anche per lui sia stato uno shock, ma ne è felicissimo. E' successo tutto davvero in fretta. Era a casa sua, nel bel mezzo della notte, sommerso da alcune scartoffie. Io lavoravo su un'altra offerta ufficiale, una proposta concreta da parte di un altro club di Premier League. Ma non mi sembra bello parlare di chi ha rifiutato".