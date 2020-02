Quarta vittoria consecutiva per l'Under 17: Milan battuto 1-0

Impresa dell'Udinese Under 17 che supera per 1-0 il Milan fuori casa conquistando la quarta vittoria consecutiva. Il man of the match è Davide Rufino, che a tre minuti dal 90' entra al posto di Jaziri e sigla allo scadere il gol partita. In classifica i ragazzi di mister Giatti rafforzano il sesto posto distanziando proprio i rossoneri e rimangono a tre lunghezze sia dal quarto posto, occupato da Spal e Bologna, sia dalla zona play-off. Prossimo impegno dei bianconeri domenica prossima alle 15, sul campo amico di Cervignano, proprio contro la compagine ferrarese.