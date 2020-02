La Primavera torna alla vittoria: Venezia battuto 3-1

L'Udinese batte in trasferta il Venezia per 3-1 nella 7^ giornata di ritorno del campionato Primavera 2. Bianconeri in vantaggio al 40' del primo tempo con Compagnon, mentre il raddoppio è arrivato soltanto due minuti più tardi ad opera di Ballarini. In apertura di ripresa i lagunari hanno accorciato le distanze con Marchesan, nel finale di partita però Cum al minuto numero 86' ha chiuso l'incontro con il gol del 3-1 finale. Udinese che torna al successo dopo il KO di Ferrara con la Spal e che si porta momentaneamente al terzo posto a -3 proprio dai ferraresi, sconfitti in casa del Milan.