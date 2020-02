Giovanili, i risultati delle Under bianconere

Successo casalingo per 4-0 per le Under 17 femminili contro il Chievo. Le bianconere partono subito bene creando diverse occasioni da gol e già al 14’ Codarin sigla il primo gol della partita. Al 20’ è la volta di Circosta che con un bel diagonale rasoterra dalla distanza raddoppia. Al 31’ del primo tempo Codarin firma la doppietta che chiude virtualmente la partita. Nel secondo tempo la squadra continua a macinare bel gioco e a chiudere definitivamente le marcature ci pensa Zoia con una punizione dal limite al 16’. Prossimo impegno fuori casa contro il Cittadella sabato 15 febbraio.



Nella decima giornata del campionato Under 15 Femminile girone B, le ragazze bianconere si impongono per 6-0 nel derby col Tavagnacco. La gara è stata dominata dalle udinesi già dalle prime battute di gioco, con diverse conclusioni e occasioni da gol, che hanno visto il Tavagnacco difendersi e giocare di rimessa. Le ragazze di mister Vacca sono state poi straripanti nel secondo tempo, nel quale realizzano ben cinque reti, con Nicoletti (tripletta), Raicovi e Lorenzini, chiudendo così la seconda frazione di gioco con un rotondo 5 a 0. Nel terzo tempo, la rete di Biancuzzi fissa definitivamente il punteggio sul 6-0. Una vittoria che permette all’Udinese di consolidare la prima posizione in classifica, tenendo a una distanza di tre lunghezze le ragazze Trevigiane del Condor Treviso.