Lovisa: "Pordenone inizia a essere ambita, Tremolada e Gasbarro profili giusti per il nostro processo di crescita"

Il presidente Lovisa ha tracciato un quadro della situazione durante la presentazione di Tremolada e Gasbarro: “Abbiamo fatto delle valutazioni tecniche specifiche insieme a mio figlio, mister Tesser e Berrettoni per quanto riguarda il mercato, abbiamo ricevuto tantissime telefonate, la piazza inizia a essere ambita. In queste settimane vete visto che appena si cala un po' la tensione si fatica a fare risultato, lo Spezia e il Pescara non ci sono superiori, ma erano in un momento migliore e lo abbiamo pagato. Tremolada ci darà una mano sulla trequarti, Gasbarro sulla fascia sinistra. In passato qualcosina è stata sbagliata, dopo San Siro abbiamo fatto un po' di confusione, ho fatto qualche errore, avrei dovuto ascoltare mio figlio e non cambiare così tanti giocatori, l'equilibrio in spogliatoio non è un puzzle dove cambiare tasselli continuamente, l'equilibrio trovato va conservato e abbiamo individuato in questi due profili due giocatori giusti per una società che vuole cresce dal punto di vista tecnico. Oggi siamo in una posizione di classifica dignitosa. L'obiettivo principale è sempre quello di consolidarci, poi se potremo fare di più si vedrà. Si sta un attimo in Serie B a scendere, non ho mai visto una squadra non avere dei cali. Non siamo una squadra con un blasone paragonabile ad altre di Serie B, ma stiamo crescendo piano piano. Il mercato forse ha disturbato qualche nostro calciatore ed è un bene che sia terminato per tornare concentrati solo sul campionato”.