L'11 DEL DECENNIO: chi farà parte della squadra più forte degli ultimi dieci anni? Al via i voti!

Sono tantissimi i giocatori passati per Udine in questi ultimi dieci anni, solo alcuni però sono riusciti a lasciare il segno. Chi comporrà l'11 più forte del decennio? Questi i candidati, al via le votazioni. Il modulo? 3-5-2, lo schema che ha caratterizzato quest'epoca bianconera.

PORTIERI

Handanovic - Scuffet - Karnezis - Musso

DIFENSORI

Domizzi - Zapata - Benatia - Danilo - Heurtaux - Nuytinck - Piris

CENTROCAMPISTI

Isla - Inler - Pinzi - Asamoah - Basta - Pereyra - Pasquale - Gabriel Silva - Bruno Fernandes - Allan - Lazzari - Widmer - Behrami - Fofana

ATTACCANTI

Di Natale - Sanchez - Fabbrini - Muriel - Zapata - Thereau - De Paul - Lasagna