Il punto sul mercato - Teodorczyk e Walace in uscita, piace Bustos, Barba in stallo

Farà poco in questa sessione di mercato l'Udinese in entrata. Arriverà un esterno, per stessa ammissione del Ds Marino, per il resto non sono previste grosse manovre. E' notizia di quest'oggi l'interesse dell'Udinese per Fabricio Bustos, terzino offensivo classe '96 dell'Independiente. Staremo a vedere se questo interesse sfocerà poi in qualcosa di concreto. Accostato all'Udinese è anche Federico Barba, difensore di proprietà del Chievo che in questa prima parte di stagione ha militato in Spagna al Valladolid. Sull'ex Empoli c'è anche l'Aek Atene. I bianconeri potrebbero affondare in maniera decisa qualora uscisse un centrale mancino tra Nuytinck e Samir, se invece entrambi dovessero rimanere in Friuli, allora difficilmente Barba potrà arrivare.

E' in uscita, invece, che i bianconeri opereranno maggiormente, accontentando quei giocatori alla ricerca di maggiore spazio. Da questo punto di vista, va registrato l'interesse di Fenerbache e Besiktas per Lukasz Teodorczyk, con i secondi al momento favoriti. La pista estera, comunque, sembra la più probabile per l'attaccante polacco. E' in uscita anche Walace, che potrebbe tornare in Brasile. Il Flamengo, in particolar modo, potrebbe essere una destinazione gradita al giocatore, che in Italia ha faticato ad ambientarsi. Francisco Sierralta, invece, sembra essere ad un passo dall'Empoli: sei mesi in prestito in Serie B per continuare a crescere. Difficilmente, infine, l'Udinese si priverà in questa sessione di mercato di De Paul, Fofana (seguito anche dal Leicester) e Okaka (Torino in pressing), giocatori considerati troppo importanti per essere ceduti a stagione in corso.