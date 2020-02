E' ancora crisi per Lasagna

E' ancora crisi di gol per Kevin Lasagna. Il capitano bianconero, confermato ieri nell'undici iniziale da mister Gotti, al Dall'Ara non ha convinto. Tanta corsa, tanto impegno ma anche contro il Bologna non è riuscito a rendersi molto pericoloso. Una situazione, la sua, che ora preoccupa, perché sono quasi due ormai i mesi senza gol: l'ultima rete, infatti, risale al 19 gennaio, a San Siro contro il Milan. Da lì in poi, seppure abbia sia stato schierato sempre dal primo minuto, non è mai riuscito a sbloccarsi.

Un'astinenza che ora rischia seriamente di fargli perdere il posto in squadra, perché dietro a lui scalpita Nestorovski. Il macedone, anch'esso a corto di reti (1 gol soltanto in 16 presenze), spinge una maglia da titolare e contro la Fiorentina Gotti potrebbe dargli una chance.