Walace vuole il Flamengo, l'Udinese ci pensa

Dopo Sierralta anche Walace potrebbe lasciare nei prossimi giorni l'Udinese. L'offerta del Flamengo lo ha convinto, la sua volontà, dopo una prima parte di stagione passata per la maggior parte in panchina, sarebbe quella di fare rientro in Brasile. L'Udinese riflette, prende tempo per valutare qual è la soluzione migliore possibile. L'investimento in estate è stato importante e per questo i Pozzo non hanno alcuna intenzione di cederlo prima di un'attenta valutazione di tutte le alternative.