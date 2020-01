Walace verso il Flamengo? Sul suo profilo Instagram un indizio

Walace verso un ritorno in Brasile? Stando ad un commento apparso sul suo profilo Instagram sembrerebbe proprio di sì. Taggato da una fanpage vicina al club rossonero il centrocampista dell'Udinese, alla richiesta di trasferirsi a Rio De Janeiro ha risposto con un "estou pronto" (sono pronto), che ha scatenato poi la reazione entusiasta di molti tifosi. Certo, i commenti sui social vanno sempre presi con le pinze, ma in ogni caso questo è un chiaro indizio che ci dice che il futuro di Walace a Udine è in bilico.