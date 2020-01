Tuttosport - Il Torino sonda Fofana e Okaka, per l'Udinese incedibili, ma Edera e Parigini possono cambiare le carte in tavola

Potrebbe essere molto caldo l'asse invernale tra Torino e Udine. Tuttosport infatti riporta il vecchio interessamento dei granata per Fofana, con una novità. Il Toro infatti sarebbe interessato anche a Okaka come vice Belotti. Molto improbabile che i friulani cedano due elementi titolari in inverno, con in più il club di Mazzarri che dovrebbe prima cedere Zaza. Per quanto riguarda l'ivoriano però Cairo potrebbe inserire nella trattativa Edera e Parigini, due profili che l'Udinese osserva da diverso tempo con attenzione.