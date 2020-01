Tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa De Paul-Inter

Nulla di fatto tra Inter e Udinese per De Paul. L'incontro che doveva avvenire negli ultimi giorni di dicembre è slittato. In casa neroazzurra ci si sta concentrando su un altro fronte, quello che risponde al nome di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è la vera ossessione di Antonio Conte tanto che nelle ultime ore i vari discorsi si sarebbero trasformati in una trattativa vera e propria. Le parole di Valverde, che vorrebbe bloccare il cileno in Catalogna, non hanno agitato le notti dei nerazzurri, che per sicurezza comunque mantengono alta l’attenzione sull’argentino dell’Udinese. La proposta però resta sempre quella, 7 di prestito + 25 di riscatto obbligatorio nell'estate 2021, formula che non convince molto i Pozzo. Per questo motivo la sensazione è che il dièz resti in bianconero fino a giugno, poi se ne riparlerà, non solo con l'Inter.