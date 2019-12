Poco spazio per Pussetto all'Udinese: l'argentino potrebbe passare al Watford

Bomba di mercato quella lanciata dal noto esperto Gianluca Di Marzio: Nacho Pussetto potrebbe cambiare casacca a gennaio e finire in Inghilterra, al Watford. L'argentino ex Huracan ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, ma un suo passaggio all'altra squadra dei Pozzo avrebbe sicuramente del clamoroso, soprattutto dopo le dichiarazioni di Marino di qualche giorno fa, quando il Ds bianconero considerò Pussetto un giocatore fondamentale per questa Udinese ed assolutamente incedibile.