Per Mendy c'è da vincere la concorrenza del Trabzonspor

L'avventura di Mendy al Leicester si chiuderà in estate alla scadenza del contratto. Nessun possibilità di rinnovo, arrivato dal Nizza come erede di N’Golo Kanté, il centrocampista ha deluso le aspettative e per questo verrà lasciato libero di trovarsi un'altra squadra. Il suo agente è a lavoro in queste settimane per trovargli una piazza dove possa rilanciarsi. Due le possibilità: l'Udinese, come vi abbiamo già raccontato nella giornata di ieri, e il Trabzonspor, club turco che negli ultimi giorni si è fatto avanti concretamente. I turchi potrebbero mettere sul piatto un'offerta superiore a quella bianconera, ma l'Udinese far leva sulla volontà del giocatore di approndare nel campionato italiano.