Padelli non convince, l'Inter punta Musso per giugno

Con Handanovic ancora ai box e con Padelli che non convince pienamente, l'Inter ha deciso di accelerare la ricerca di un nuovo portiere. Dopo il no a Viviano la dirigenza neroazzurra sarebbe pronta a tornare con forza su Juan Musso. L'argentino, protagonista indiscusso con la maglia dell'Udinese, piace moltissimo a Marotta e anche a Conte. I Pozzo hanno fissato il prezzo a 20 milioni. Se ne discuterà in vista della prossima estate. L'idea neroazzurra è quella di affiancare Musso ad Handanovic per una stagione fino al passaggio definitivo del testimone.