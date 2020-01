Nuovo nome per l'attacco: piace il peruviano Quevedo

Nuova idea per rinforzare l'attacco in casa Udinese. I bianconeri avrebbero messo nel mirino l'attaccante peruviano Kevin Quevedo. Classe '97, il giocatore è rimasto svincolato dall'Alianza Lima il 31 dicembre, dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo. Dunque, un possibile colpo a parametro zero per i bianconeri. Quevedo, autore di 17 reti in 31 presenze nello scorso campionato peruviano, piace in italia anche al Parma. così come in Francia a diverse società.